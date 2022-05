Es ist ein auf den ersten Blick undefinierbares „Blechtrum“. Für Experten und Menschen, die sich mit Kriegsrelikten beschäftigen, ist es der Abwurftank eines amerikanischen Tief- und Begleitfliegers aus dem 2. Weltkrieges. In der Gemeinde Strassen wurde jetzt ein solcher Tank an die Oberfläche geholt. Hans Bergmann (63), Pensionist und im früheren Arbeitsleben Kunstschmied, ist einer, der sich mit so manchem Kriegsrelikten auseinandersetzt.