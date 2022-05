Der Wert, den die Tausenden Helfer in ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten in den unterschiedlichsten gemeinnützigen Organisationen für eine Gesellschaft einbringen, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Im Gegenteil. In vielen Bereichen würde ohne ihr Engagement nichts mehr funktionieren. Besonders dem Nachwuchs kommt dabei eine tragende Rolle zu. Zwei Jahre Pandemie mit großen Einschränkungen haben die Situation für die jungen Menschen nicht gerade leichter gemacht. Keine gemeinsamen Treffen, keine Feiern, keine oder nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, sich im Team für die gute Sache stark zu machen.