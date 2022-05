In der Nacht zum 27. Mai rissen bisher unbekannte Täter eine große Holzinformationstafel in der Gemeinde Gaimberg an der Zettersfeldstraße um. Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 wird ersucht.