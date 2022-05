Elf neue Buchhalterinnen hat das Wifi in Lienz in den vergangenen Monaten ausgebildet. Seit Oktober 2021 haben sich die Teilnehmerinnen berufsbegleitend im Präsenz- und coronabedingt auch im Online-Modus auf die Buchhalterprüfung vorbereitet. In den Fächern Buchhaltung, Steuerrecht, Recht und Zahlungsverkehr musste intensiv gelernt und geübt werden. Über 180 Stunden haben die elf Damen nun hinter sich gebracht. Den Teilnehmerinnen haben in Anwesenheit ihrer Trainer in der Wirtschaftskammer in Lienz das Zertifikat erhalten.