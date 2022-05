Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr lenkte ein 81-jähriger Österreicher seinen Pkw auf der B108 im Gemeindegebiet von Oberlienz in Fahrtrichtung Felbertauern. Aus unbekannten Gründen kam der 81-Jährige zuerst auf die Gegenfahrbahn und in weiterer Folge von der Straße ab. Dabei touchierte er mit dem Pkw die Leitschiene und fuhr entlang der dortigen Wiese bis in ein betoniertes Silagenlager. Das Fahrzeug kam an der südseitigen Betonmauer des Silagenlagers, auf der Fahrerseite liegend, zum Stillstand.

Sowohl der 81-Jährige als auch seine 71-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leichten Grades verletzt und wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins BKH Lienz verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde die B108 in beiden Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde lokal umgeleitet.