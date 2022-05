Donnerstagnachmittag lenkte ein 21-jähriger Österreicher seinen Pkw in Matrei in Osttirol auf der Goldriedstraße in Fahrtrichtung B 108. Zeitgleich lenkte ein 64-jähriger Österreicher sein Motorrad auf der B 108 in Fahrtrichtung Felbertauern. In der Folge fuhr der 21-Jährige in die B 108 ein, worauf es zum Zusammenstoß mit dem Motorradlenker kam.

Der 64-Jährige wurde in die an die Fahrbahn angrenzende Wiese geschleudert und blieb dort mit Verletzungen schweren Grades liegen. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Der 21-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten bis zur Bergung der Fahrzeuge war die B 108 nur einspurig befahrbar.