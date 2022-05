"Unmut erregen in letzter Zeit immer wieder jugendliche Gäste, die nach 20 Uhr die Beachvolleyballplätze des Strandbades Tristacher See aufsuchen, sich dort aber keineswegs rücksichtsvoll verhalten", lässt die Stadtgemeinde Lienz wissen. Dies führt vermehrt zu Beschwerden des Campingplatzbetreibers, und vonseiten des Parkhotels Tristacher See, dessen Gäste sich durch die übertrieben laute Musikbeschallung gestört fühlen. Auch während des Tages.