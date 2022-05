Ressourcenschonend, nachhaltig, ökologisch gedacht. Nicht als gutklingendes Marketing-Asset, nicht als Aufhübschung des eigenen Unternehmensbildes, sondern ernst gemeint und zukunftsgerichtet. So sieht die Vision des zukünftigen Gewerbegebietes Mittewald aus, das die Gemeinde Assling seit mittlerweile Jahrzehnten plant und immer wieder neu entwickelte. Was heißt das konkret? Eine rund acht Hektar große Fläche in Mittewald entlang der B 100 und entlang des Drauradweges wurde sukzessive in den Gemeindebesitz gebracht und soll nun zum größten noch freien Gewerbegebiet im Osttiroler Oberland werden.