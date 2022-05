Auch dieses Jahr haben zahlreiche Gemeinden und Schulen im Bezirk wieder zum Frühjahrsputz aufgerufen und dafür gesorgt, dass die Natur von Müll befreit wird. Rund 4500 Tonnen Abfall werden in Österreich jährlich achtlos weggeworfen. Vor allem stark frequentierte öffentliche Plätze und Naherholungsgebiete sind davon betroffen. Gespräche mit den bereits langjährigen freiwilligen Mitwirkenden derartiger Müllsammelaktionen in Osttirol zeigen zwar, dass sich die Situation in den letzten Jahren wesentlich verbessert hat. Die Tatsache, dass immer noch Abfälle, unter anderem auch Autoreifen, illegal in der Natur abgelagert werden, lässt trotzdem die Frage offen: Muss das sein?