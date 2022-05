Kürzlich wurden im Rahmen des Alpencups die Tiroler Meisterschaften im Berglauf in Itter durchgeführt. Ziel für alle Läufer war die Bergstation der kleinen Salve auf 1565 Meter. Die Sportunion Raika Lienz war mit sieben Athleten vertreten. Als einzige Dame der Union Raika Lienz belegte Annalena Unterasinger in der Klasse WU16 den fünften Rang. Sie musste eine Strecke von 1,9 Kilometer und 205 Höhenmeter laufen. Für die Klassen U18 und U20 galt es eine Distanz von 5,4 Kilometer und 586 Höhenmeter zu bewältigen.

Johannes Unterasinger wurde in der Klasse MU18 Tiroler Meister. In der Kategorie MU20 belegte Luca Aßlaber den zweiten Rang und wurde somit Vizemeister. Spannend verlief das Rennen der allgemeinen Klasse. Matthias Klocker konnte von Beginn an mit der Spitze mithalten und zeigte sich in ausgezeichneter Form. Nach kurzem Rückfall auf den fünften Rang konnte Klocker wieder aufholen und überholte kurz vor dem Ziel noch den an zweiter Stelle liegenden Dominik Matt vom LG-Decker Itter. Am Ende musste sich Klocker nur den überragenden Sieger Thomas Roach vom SK Rückenwind geschlagen geben.

Spitzenergebnisse gab es für Harald Oberkofler mit Rang 9 in der allgemeinen Klasse und Platz zwei in der Klasse M35 sowie durch Hermann Oberbichler mit Rang 16 in der allgemeinen Klasse und den Tiroler Meistertitel in der Kategorie M45. Matthias Klocker, Harald Oberkofler und Hermann Oberbichler konnten sich noch über den zweiten

Rang in der Mannschaftswertung AK freuen. Johannes Unterasinger und Luca Aßlaber wurden in der Mannschaftswertung MU18/20 Erste.