Nicht nur für musikalische Zwecke will sich die Tauern Böhmische im Iseltal einsetzen. Auch im Mittelpunkt der Musikgruppe stehen die Kultur und das gemeinsame Miteinander der Marktgemeinde Matrei. Sie wollen sich zukünftig für Veranstaltungen für die Matreier einsetzen. „Besonders wichtig ist es uns, ein Miteinander für Jung und Alt zu schaffen. Damit das ,Marktle‘ ein wenig belebt wird“, sagt Marco Rainer, musikalischer Leiter der Tauern Böhmischen, die es schon seit 2019 gibt. Der Verein Tauern Böhmische wurde allerdings erst im Jänner 2021 unter Obmann Klemens Ferner-Ortner gegründet und zählt 20 Mitglieder. Musikalisch orientiert ist der Musikverein vor allem, wie es der Name schon sagt, an der Böhmischen Blasmusik.

Der Startschuss des Vereinslebens soll das erste „Marktles Fest“ am Samstag, dem 28. Mai, sein. Ab 11 Uhr startet das Programm auf dem Schulhof Matrei. Für Familien mit Kindern wird eine Hüpfburg, eine Schminkstation und ein Trettraktorparkour angeboten. Musikalisch umrahmt wird das „Marktles Fest“ am Vormittag von der Deferegger Tanzlmusik, am Nachmittag von der Gungelmusik und am Abend gibt der Sulmtal Express seine Stücke zum Besten. Auch für die kulinarische Verpflegung, den ganzen Tag über, ist gesorgt.