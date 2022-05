Ihr Schicksal berührte 2018 ganz Osttirol. Das Leben der "Pfaffin" Emerenzia Pichler wurde vor drei Jahren in einem eindringlichem und großangelegten Freiluft-Theaterprojekt mit 36 Schauspielerinnen und Schauspielern beim Lienzer Schloss Bruck nachgezeichnet - angelehnt an den gleichnamigen Roman von Fanny-Wibmer-Pedit. Die "Pichlerin" lebte im 17. Jahrhundert im Defereggental, konnte lesen, schreiben, war gut in Kräuterkunde und mit herausragendem Intellekt gesegnet. Offenbar Grund genug, sie als "Perloger-Hexe" zu diffamieren und 1680 unwürdig auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen.