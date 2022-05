Georg Kaltschmid, Landwirtschafts- und Tierschutzsprecher der Tiroler Grünen, äußert sich positiv zu der in der jüngsten Regierungssitzung beschlossenen Änderung des Tiroler Jagdgesetzes. Demnach soll das Fachkuratorium Wolf, Luchs, Bär im Falle von Rissen oder Sichtungen von Beutegreifern unverzüglich und nicht mehr erst nach drei Tagen zusammenkommen können: "Je rascher das Fachkuratorium tagt und eine Entscheidung trifft, desto geringer sind die Sorgen in der Bevölkerung und auch bei den Landwirten. Damit schöpfen wir die rechtlichen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen aus, und nehmen die Bedenken in der Bevölkerung ernst."



Gerade bei Rissen oder Sichtungen in der Nähe von Siedlungsgebieten benötige es umfassende Bewertung der Situation und eine schnelle Entscheidung über die weitere Vorgehensweise. „Große Beutegreifer bringen eine große Verunsicherung mit sich. Der gilt es aufgeschlossen und mit der notwendigen Expertise zu begegnen“, sagt Kaltschmid. Sollte es dazu kommen, dass ein Wolf die natürliche Scheu vor dem Menschen verliere und eine Verhaltensauffälligkeit vorliege, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Kaltschmid betont, dass die Landesregierung mit der Entscheidung das enge rechtliche Korsett ausfülle: „Was möglich und zulässig ist, wird unternommen. Wichtig ist und bleibt aber, dass wir uns an geltenden Recht halten."