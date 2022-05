Er kommt aus Thurn, der Forscher Michael J. Außerlechner (50). Der Vater ist Kartitscher, was der Nachname besagt. Er ist mit zwei Schwestern aufgewachsen. Nach dem Besuch der Volksschule in Thurn stand das Gymnasium Lienz auf dem Bildungsplan. Und von diesem Schulbesuch ist ihm einiges hängen geblieben. "Da haben mich wohl mein leider verstorbener Biologielehrer Alfred Ritter, Chemielehrer Hartmut Möst und vor allem unser Klassenvorstand Dieter Messner, der uns beigebracht hat, 'immer über den Tellerrand zu schauen', am meisten geprägt", sagt Außerlechner.