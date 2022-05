Montagnacht war ein 40-jähriger Syrer in einer Firma in Abfaltersbach allein mit dem Aufziehen und dem Einhängen einer schweren Blechrolle auf einer Abwickelhaspel mittels eines elektrischen Seilzuges beschäftigt. Dabei rutschte die Rolle aus der Vorrichtung des Seilzuges und stürzte aus einer Höhe von rund 1,20 Meter auf den Boden. Der Syrer wurde an am Bein von der schweren Blechrolle erfasst und unbestimmten Grades verletzt.

Auf ihn aufmerksam werdende Mitarbeiter leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Notärztin mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz zur weiteren Behandlung eingeliefert. Im Einsatz stand die Notärztin, die Rettung Sillian und die Polizei.