Am Montag kam es in Kärnten und Osttirol zu mehreren Unwetter-Einsätzen. Am gefährlichsten war die Situation wohl in Matrei in Osttirol: Gegen 19 Uhr ging im Gemeindegebiet ein starker Platzregen verbunden mit Hagel nieder. Dadurch kam es im Ortsteil Seblas–Brühl zu einer erhöhten Wasserführung des „Zoppetbaches“, der im Bereich der Felbertauernbundesstraße wegen eines mit Geröll und Geäst verstopften Abflussrohres über die Bundesstraße rann.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren konnten das Wasser schließlich seitlich der Bundesstraße in einen Kanal einleiten und den Schlamm von der Straße mittels Wasserhochdruckstrahls entfernen.

Umgestürzte Bäume forderten die Einsatzkräfte © Bachhiesl

Auch in Kärnten kam es zu Überflutungen und in mehreren Ortschaften stürzten Bäume um. Laut Landesalarm- und Warnzentrale gab es in der Nacht auf Dienstag zehn Unwettereinsätze. "Betroffen waren vor allem der Raum St. Veit, Maria Saal und Bad St. Leonhard", heißt es. Unter anderem waren die Freiwilligen Feuerwehren Hörzendorf und Projern im Einsatz, weil mehrere Bäume auf die Bundesstraße Richtung Karnburg fielen.

Gehagelt hat es zudem auch in Unterkärnten, teilweise sogar recht heftig, wie Zeugen berichten. Schäden in der Landwirtschaft und vielen Gärten sind die Folge. Betroffen war vor allem die Gemeinde Reichenfels im Lavanttal.