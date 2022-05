Man hört und liest es dieser Tage im Bezirk immer häufiger – ob in den Polizeimeldungen oder in den sozialen Medien: Dem Vernehmen nach, nehmen Fahrraddiebstähle in Osttirol zu. Ob frei stehend, angekettet oder im Kellerabteil versperrt – die Täter schrecken vor nichts zurück. Besonders hochwertige E-Bikes wirken als das Objekt der Begierde. Wir haben bei Bezirkspolizeikommandant Michael Jaufer nachgefragt, ob diese Eindrücke den Tatsachen entsprechen: "Definitiv. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich um eine Serie handelt. Seit Dezember des letzten Jahres gab es neun Tatorte. Die professionell operierende Täterschaft ist zielgerichtet im Lienzer Talboden unterwegs." Im Beutezug wurden insgesamt 36 E-Bikes, zwei Fahrradanhänger und diverses Bike-Zubehör entwendet. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf 141.500 Euro. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 gab es insgesamt 91 Fahrraddiebstähle im Bezirk, wie der Verkehrsclub Österreich kürzlich im Zuge einer Statistik erhob.