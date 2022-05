700 Mitglieder zählt der Heeressportverein Lienz derzeit, Tendenz steigend. Einige von ihnen kamen kürzlich zur Generalversammlung in die Haspinger Kaserne. Der geschäftsführende Obmann Markus Nußbaumer informierte, dass trotz der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt wurden. Zusätzlich griff man dem Organisationsteam des Dolomitenmannes unter die Arme.

Feier wird Anfang Juli nachgeholt

Nach den Tätigkeitsberichten der sieben Sektionen Alpin, Bogensport, Dolomitenfly, Radsport, Schießen, Stocksport und Tauchen, wurden unter anderem zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Das Highlight der diesjährigen Generalversammlung: Oberst Erich Feldner wurde zum Ehrenpräsident gekürt. Für seine 60-jährige Mitgliedschaft wurde Josef Baretscheider geehrt.

Da aufgrund der Corona-Pandemie die 60-Jahr-Feier HSV noch aussteht, wurde beschlossen, die Feierlichkeiten Anfang Juli nachzuholen. Geplant sind ein militärischer Festakt am 1. Juli auf dem Lienzer Hauptplatz sowie ein "Tag der Garnision" am 2. Juli in der Lavanter Forcha.