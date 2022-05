Südtiroler Freiheit will bewaffnete Schützen

Abgeordneter Sven Knoll kritisiert, dass Tiroler Schützen Mitnahme von Waffen zum Alpenregionsfest verboten war. In einer Landtagsanfrage will er wissen, welche Initiativen in Südtirol gegen das Waffenverbot ergriffen werden.