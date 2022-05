150 Ranggler aus dem gesamten Alpenraum boten den knapp tausend Zuschauern in Ritzen bei Saalfelden spektakuläre Kämpfe. Die Osttiroler Ranggler traten die Heimreise mit vielen Medaillen an, insgesamt holten sie acht Stockerlplätze, davon drei Tagessiege.

Maximilian Wibmer (Klasse bis 8 Jahre) aus St. Johann im Walde erranggelte sich bei seinem zweiten Wettkampfeinsatz unter 33 Startern den zweiten Platz. In der Klasse bis 10 Jahre konnte sich Neueinsteiger Sandro Wibmer aus Matrei den ausgezeichneten dritten Platz erkämpfen. In der Klasse bis 14 Jahre belegte der Alkuser Matthäus Gander mit vier harten Kämpfen den hochverdienten zweiten Rang.

Zum dritten Mal in Folge am Podest in der Jugendklasse war Aufsteiger Finn Rowain aus Tristach mit Rang drei. Amtierender Tiroler Meister Kevin Holzer aus Kals holte sich wieder den Tagessieg in der Klasse II.

Vor dem Steinernen Meer in Saalfelden präsentierten sich die Osttiroler in Topform: vorne links: Sandro Wibmer, Liam Rowain, Chrysanth Gander, Maximilian und Emanuel Wibmer hinten links. Trainer Franz Holzer, Lukas Mattersberger, Kevin und Philip Holzer ,Finn Rowain, Matthäus Gander © KK/Union Matrei

Philip Holzer erranggelte sich den Sieg in der Meisterklasse I. Hart umkämpft war auch der dritte Rang in der Meisterklasse I vom Zedlacher Lukas Mattersberger. Der Gauhogmoar 2022 ging ebenfalls an die Sportunion Matrei. Der Kalser Philip Holzer sicherte sich den begehrten Titel mit den Siegen über Daniel Scharger, Christoph Eberl und Christopher Kendler. Somit reichte ihm im Finale ein Remis gegen Hermann Höllwart zum begehrten Titel.