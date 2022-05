Sie gehören zu den Sommermonaten in der Lienzer Innenstadt wie das erfrischende Eis an heißen Tagen und die nasse Abkühlung im Freibad: die wöchentlichen Konzerte dienstagabends am Lienzer Hauptplatz. Ein heißes Pflaster für Liebhaber von Pop, Jazz, Blues und generell Musik in Bandbesetzung. Ein Treffen der heimischen Musikszene. Natürlich dürfen die Dienstagskonzerte auch heuer nicht fehlen. Doch eigentlich heißen sie ja gar nicht mehr so. "Suntowner in Concert ist der richtige Name, seit drei Jahren. Das hat sich aber noch nicht ganz herumgesprochen", erklärt Roland Kleinlercher, Wirt des Petrocelli's in Lienz, der als Obmann des Hauptplatzvereins die Konzerte veranstaltet und finanziell sowohl von der Stadt Lienz als auch vom Tourismusverband Osttirol unterstützt wird.