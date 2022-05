Sie versetzten schon beim Landeswettbewerb "prima la musica 2022" im März in Innsbruck die Jury in Staunen, das Blechbläserensemble "Trumpet Square". Hannah Pitterl von der Landesmusikschule (LMS) Sillian-Pustertal, Tobias und Matteo Landsfried sowie Leon Ortner aus der LMS Lienzer Talboden haben es nun wieder getan, auf der ganz großen Bühne beim Bundesbewerb in Feldkirch (Vorarlberg).