Flinke Finger bewiesen hat Ilina-Livia Pucher aus Nußdorf-Debant. Die 15-jährige HAK-Schülerin ist die schnellste Tastaturschreiberin Österreichs in der Klasse der 13 bis 16-Jährigen. Mit sage und schreibe 3408 Anschlägen in zehn Minuten konnten sie sich beim Intersteno-Bewerb über die Bundesgrenzen hinaus behaupten und wurde in der internationalen Wertung hervorragende 24. „Dass ich schnell tippen kann, das wusste ich, aber mit einem bundesweiten Sieg hätte ich auf gar keinen Fall gerechnet“, war die Schülerin überrascht.