Am Freitag ist ein Motorradfahrer auf der Felbertauernstraße in Mittersill (Pinzgau) tödlich verunglückt. Der 29-jährige Osttiroler geriet um 13 Uhr auf der Fahrt in Richtung Lienz aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts auf das Bankett. Laut Polizei stürzte er mit dem Kopf gegen einen Steher. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Sein Bruder und dessen Freundin, die mit ihren Motorrädern hinter ihm gefahren waren, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.