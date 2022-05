Seit Langem hat sich der Lions Club Lienz am weltweiten Friedensplakatwettwerb von Lions International beteiligt. Nach eineinhalb Jahren "Coronapause" war es im Herbst 2021 wieder so weit – der Aufruf zum Wieder-Mittun wurde gerne angenommen. So konnten das BG/BRG-Lienz unter Direktor Roland Roßbacher mit fünf Klassen und 120 Schülerinnen und Schülern von 11 bis 13 Jahren sowie die Mittelschule Nußdorf-Debant unter Direktor Erich Pitterl mit 9 Klassen und 161 Schülerinnen und Schülern als Partner gewonnen werden.

Nach eifrigen "zeichnerischen" Wochen im Fach "Bildnerische Erziehung" wurden Corona bedingt schulintern Bewertungen vorgenommen und schlussendlich die Werke der zwei Schulsiegerinnen Lena Stocker (BG/BRG-Lienz) und Kiara Gruber (Mittelschule Nußdorf-Debant) vom Lions Club Lienz-Präsident Martin Kofler österreichintern weitergeschickt. Kiara Gruber hat am Ende sogar einen eigenen Anerkennungspreis von Lions Österreich-Distrikt West zugesprochen bekommen!

Nach Einlangen der offiziellen Urkunden konnten jetzt im Mai 2022 feierlich in kleinem Rahmen die Preise an den beiden Schulen übergeben werden.

Kiara Gruber bekam für ihre Zeichnung den Anerkennungspreis von Lions Österreich © KK/Lions Klub Lienz