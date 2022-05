Der ursprüngliche "Eiskasten" hat sich in nur wenigen Jahrzehnten zum Prestigeobjekt im Eigenheim entwickelt und bereits einiges an Entwicklung hinter sich. Dass man dabei aber noch lange nicht an die Grenzen des Machbaren gelangt ist, veranschaulicht Liebherr am 20. Mai. Liebherr liefert am Freitag gleich zwei Veranstaltungen mit besonderem Einblick in die Unternehmens- aber vor allem die Entwicklungswelt.