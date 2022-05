130 Lienzer Schüler sind nun für den Ernstfall gerüstet

Zu Ersthelfern ausbilden ließen sich 130 Schüler des BG/BRG Lienz beim Projekt "Just do it". In praktischen Übungen lernten sie, wie wichtig es ist, die Herz-Kreislauf-Funktion in Notfällen aufrechtzuerhalten.