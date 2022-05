Die Stadtgemeinde Lienz bietet jährlich zahlreiche Ferialpraktika an. Um die 50 Arbeiter wurden heuer gesucht und waren schnell gefunden - ob als Bademeister, an der Kasse des Schwimmbades, als Helfer in den Gärtnereien, als Reinigungskraft oder Kellner. Die Stelle für das Museumskaffee ist noch ausgeschrieben und wartet auf einen HBLA Ferialpraktikanten. In der Firma Loacker in Heinfels sind im Sommer 41 Ferialarbeiter und Pflichtpraktikanten im Einsatz. Diese teilen sich zur Hälfte auf die Moccaria und auf die Produktion auf. In der Produktion gehen die Aufgabenbereiche über Qualitätssicherung, Arbeit an den Anlagen und Maschinen bis hin zu den Verpackungen. Passende Ferialkräfte zu finden, ist kein großes Problem. Einige der Bewerber haben auch schon die letzten Jahre im Betrieb gearbeitet und Erfahrungen gesammelt.