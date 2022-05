Den NEOS fehlt die Transparenz rund um die Vergabe des Direktorenpostens der Privaten Höheren Technischen Lehranstalt (PHTL) in Lienz, der bekanntermaßen an den HTL-Lehrer und Lienzer Vizebürgermeister Alexander Kröll (ÖVP) ging. "Ohne Alexander Krölls Kompetenzen in Abrede zu stellen – die Argumente, die für ihn und gegen die weiteren Bewerber letztlich entscheidend waren, sollten der Allgemeinheit, für Lehrer und Schüler der PHTL, einsehbar sein", sagt Domenik Ebner von den Lienzer NEOS. NEOS Landtagsabgeordneter Andreas Leitgeb ergänzt: "Für uns NEOS ist klar, wo öffentliches Geld drinsteckt, braucht es absolute Transparenz."