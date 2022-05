Ein 13-jähriger italienischer Schüler fuhr am Mittwoch, dem 18. Mai, gegen 14.20 Uhr mit einem Leihfahrrad auf dem Drauradweg im Gemeindegebiet von Strassen von Innichen kommend in Richtung Lienz. Zur selben Zeit lenkte eine 55-jährige Österreicherin ihr E-Bike hinter dem Schüler ebenfalls in dieselbe Richtung.