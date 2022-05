"Es war mir immer bewusst, dass von den Gewehren der Schützen keinerlei Gefahr ausgeht." Kein Geringerer als der Tiroler Altbischof Reinhold Stecher schrieb diese Worte. Auch wenn er sich der Gefahrlosigkeit der Tiroler Schützen bewusst war - in der EU ist das offensichtlich nicht der Fall. Das zeigte einmal mehr am vergangenen Sonntag das Alpenregionstreffen in St. Martin im Passeier in Südtirol mit 6500 bis 7000 Schützen und Marketenderinnen aus dem gesamten Alpenraum.