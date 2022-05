Im Winter 2015 begann die Geschichte vom Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach, welches sich inzwischen zu einem der Leuchtturmbetriebe in der Region entwickelt hat. Idyllisch gelegen thront das Kinder- und Familienhotel auf 1450 Metern Seehöhe. Bereits im Jahr 2018 wurden weitere Investitionen in die Angebotsqualität vorgenommen. Das Bettenangebot wurde erweitert, die Almlounge sowie der Restaurantbereich maßgeblich vergrößert und der Almwellnessbereich erstrahlt seitdem im neuen Glanz. Nun dürfen sich die Gäste vom Almfamilyhotel auf allerlei Neues freuen. "Insgesamt investieren wir 2,5 Millionen Euro", erzählt Hotelbesitzer Gerhard Scherer.