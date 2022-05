Ein Einheimischer (21) geriet am Montag um 18.25 Uhr mit seinem Pkw in Heinfels auf der L273 aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Kraftwagenzuges, gelenkt von einem 27-Jährigen sowie einem dahinter fahrenden eines 69-Jährigen. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge kamen anschließend an der angrenzenden Böschung zum Stillstand. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Während sich der 27-Jährige selbst aus seinem beschädigten Fahrzeug befreien konnte, musste der 69-Jährige von der Freiwilligen Feuerwehr Sillian geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden. Der 27-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Bis 20 Uhr war die L273 gesperrt.