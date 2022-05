Für Peter Girstmair sind die letzten Schulwochen als Direktor an der Privaten HTL in Lienz angebrochen. Seit 1998 hatte er diesen Posten inne. Girstmair geht mit 31. Juli in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht inzwischen fest. Alexander Kröll, auch Lienzer ÖVP-Vizebürgermeister, tritt mit 1. August in die Fußstapfen von Girstmair. Für den vakant gewordenen Direktorposten, der ausgeschrieben war, gab es vier Bewerber. Hearings wurden durchgeführt.