Freitagnachmittag war ein Österreicher (25) gemeinsam mit seiner Beifahrerin (54) in Kals am Großglockner unterwegs. In der Ortsmitte kam ihnen in einer langgezogenen Rechtskurve plötzlich in der Mitte der Fahrbahn ein Auto entgegen. Der junge Mann konnte seinen Wagen zwar noch verlangsamen und auf die rechte Straßenseite ziehen, einen Zusammenstoß aber dennoch nicht verhindern. Der Unfalllenker (51) krachte in die linke Fahrzeugecke.

Dabei wurde er selbst schwer und die Beifahrerin des anderen Autos leicht verletzt. Beide wurden in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Weil der 51-Jährige laut Polizei "Alkoholisierungsmerkmale" zeigte, wurde von der Staatsanwalt die Sicherstellung einer Blutprobe angeordnet.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Kalser Landesstraße war für 1,5 Stunden nur einspurig befahrbar.