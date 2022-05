Endlich wieder frühlingshafte Temperaturen: Viel Natur und ein buntes Rangerprogramm für kleine und große NaturliebhaberInnen sind wieder in den Startlöchern. Geführte Nature-Watch-Touren in allen Tälern, eine Bergseewanderung und 3 Almenwanderung rund um Matrei, Gletscherwanderungen in Matrei und Prägraten und eine Morgenwanderung für FrühaufsteherInnen (inkl. Besuch einer urigen Almhütte) rund um den Wildtierbeobachtungsturm im hinteren Defereggental stehen auf der Tagesordnung, um mit Rangerinnen und Rangern in die Welt des Nationalparks Hohe Tauern einzutauchen. Neben spannenden Rangertouren für Erwachsene und die ganze Familie bietet das Nationalparkteam speziell für Kinder und Jugendliche auch 2022 Waldwildniscamps im Oberhauser Zirbenwald, Junior-Ranger-Programme, ein Sommercamp im Haus des Wassers und Kinder-Spürnasenprogramme in der Nationalparkregion Osttirol an.