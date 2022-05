Wirft man einen Blick auf den Stammbaum von Gerhard Ebner, so erkennt man schnell: Lokale Nahversorgung liegt dem 40-Jährigen in den Genen. Schon seit sechs Generationen lebt seine Familie das selbstständige Kaufmannstum. Der Stammbetrieb in Obertilliach, in dem Gerhard Ebner 2009 die Leitung übernahm, blickt darüber hinaus auf eine über vier Jahrzehnte lange Verbindung mit Adeg zurück: "Ich bin bereits mit sieben Jahren durch unseren Markt in Obertilliach gelaufen und quasi von Kindesbeinen an in allen wichtigen Aufgaben als Kaufmann geschult worden", erklärt Ebner, der am Donnerstag seinen Adeg-Markt in Kartitsch eröffnete.