Mittwochnachmittag lenkte ein 54-jähriger Österreicher sein Rennrad im Schritttempo in der Fußgängerzone am Hauptplatz im Stadtzentrum von Lienz in Richtung Johannesplatz. Aus ungeklärter Ursache kollidierte er dabei in der Andrä-Kranz-Gasse auf dem dortigen Gehsteig mit einem Siebenjährigen. Der Bub stürzte durch den Zusammenprall zu Boden und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Schüler begab sich nach dem Unfall mit seinen Eltern selbständig in ärztliche Behandlung. Der Radfahrer kam nicht zu Sturz und zog sich auch keine Verletzungen zu. Etwaige Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer 059133/7230 zu melden.