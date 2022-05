Wo früher die Fürstbischöfe von Brixen zur Sommerfrische weilten, wird am 15. Mai ein besonderer Urlaubsgast begrüßt: ein Stier des heimischen, international erfolgreichen Künstlers Jos Pirkner. Seine Brüder, die Stiere von Fuschl, stürmen als fulminante, energiegeladene Herde aus dem Hauptquartier von Red Bull. Der Stier von Anras ist nicht weniger ungestüm, nicht weniger kraftstrotzend und von seiner Dimension her so, dass er lebende Stiere als Stierlein und Menschen als Menschlein erscheinen lässt.

Der 1,5 Tonnen schwere Bulle, der jahrelang über Schloß Bruck wachte, kündigt die Ausstellung "Kunst im Raum" an, die Pirkner Mitte September im Anraser Pfleghaus eröffnen wird. Pirkner, begnadeter Grenzgänger zwischen Malerei, Bildhauerei und Architektur, wird Bilder zeigen, aber auch Skulpturen, architektonische Entwürfe und Ideen zur Gestaltung des öffentlichen Raumes.

Gefeiert wird die Ankunft des Bullen um 10.30 Uhr mit einem Sektempfang auf dem oberen Pflegplatz. Der Schöpfer des Kunstwerks wird anwesend sein. Um 11 Uhr findet im Pfleghaus im Rahmen von "Kultur aus dem Pfleghaus" ein Kulturbrunch statt. Das Innsbrucker Salonquintett, eine Formation bestehend aus führenden Musikern des Tiroler Symphonie Orchesters Innsbruck, wird eine abwechslungsreiche Mischung von Wienerliedern, Wiener Walzer, alten deutschen Schlagern und amerikanischen Ohrwürmern zum Besten geben, Haubenkoch Tom Mascher vom Hotel Pfleger begleitet den Ohrenschmaus mit kulinarischen Highlights.

Sonntag, 15. Mai 10.30 Uhr Bullenbegrüßung, 11.00 Uhr Kulturbrunch mit dem Innsbrucker Salonquintett und dem Haubenkoch Tom Mascher.