Der Samstag vor dem Muttertag steht beim Soroptimist Club Lienz/Osttirol traditionell im Dienst der guten Sache und des Engagements für Osttiroler Mütter unter dem Motto: "Geht's den Müttern gut, geht's den Kindern gut". Der Andrang bei den Lienzer Soroptimistinnen war am Johannesplatz – trotz regnerischem Wetters – sehr groß und das Ergebnis kann sich sehen lassen: 2800 Euro Reinerlös kommen in Not geratenen Müttern aus Osttirol zugute. Die Serviceclub-Mitglieder verkauften kleine Muttertagstorten und Schokoladenwürfel und Getränke. Auch für die kleinen Gäste war etwas dabei: Hüpfburg, Popcorn und Zuckerwatte, gesponsert von Oblasser Events. Für die musikalische Unterhaltung sorgte ehrenamtlich "Julia's Jukebox".