Leise "Servus" sagen Annemarie und Roman Kraler Ende Mai ihren Gästen: die Wirte der beliebten Dorfstube in Tristach sperren ihre Türen für immer zu. "Wir waren die ersten Pächter. Meine Frau und ich haben uns schweren Herzens entschieden, den Betrieb zuzusperren", sagt Roman Kraler. Es schwingt Wehmut in den Worten. Schließlich hat das Wirte-Paar die Dorfstube in den vergangenen 27 Jahren mit viel Elan und Ehrgeiz geführt. "Es ist nicht einfach, aber es ist jetzt so", bedauert Kraler. Die Hauptgründe für diese Entscheidung sind neben der Corona-Krise auch die Personalproblematik. Vor der Corona-Krise "haben wir zwischen 120 und 130 Veranstaltungen jährlich gehabt. Seit zwei Jahren gibt es kaum noch Veranstaltungen. Und niemand weiß, was im Herbst kommt", begründet Kraler diese schwere Entscheidung und blickt auf viele schöne Momente. So fanden über 400 Hochzeiten in den letzten 27 Jahren in der Dorfstube statt.