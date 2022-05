Im Kreise ihrer Familie und vieler Bewohner des Wohn- und Pflegeheims Matrei feierte Elisabeth Obertscheider am Dienstag den 100. Geburtstag. Sie ist 1922 als achtes von zwölf Kindern des Blaslerbauern in Anras geboren. Schon während der Schulzeit hat sie bei verschiedenen Bauer in den Sommer- und Herbstmonaten das Vieh gehütet. Nach Absolvierung der Schulpflicht arbeitete sie auf verschiedenen Bauernhöfen in der Umgebung mit. Als 18-Jährige hat sie ihre Arbeitsstelle im Bräustübel sowie im Gasthaus Rose in Lienz angetreten. Trotz der Kriegszeit hatte sie eine gute Zeit bei ihrem Arbeitgeber verbringen können und schätzt heute noch, dass sie stets eine gute Verpflegung und eine angenehme Unterkunft hatte.