Da wird einem schon beim Hinsehen unheimlich. In rund 30 Metern Höhe hängt Stefan Ortner von der Firma Ortner Kofler aus Dölsach ohne Gerüst an einem Seil auf dem Turm der Filialkirche Maria Heimsuchung in Abfaltersbach. Er sucht nicht etwa den ultimativen Adrenalin-Kick. "Der Kirchturm-Helm ist abgefault und muss komplett erneuert werden", erklärt Pfarrkirchenrat Stefan Kraler. Eine umfassende Sanierung ist deshalb notwendig. Auch die Fassade bedarf einer eingehenden Kur. Die Farbe soll wieder dem ursprünglichen Farbton angeglichen werden.