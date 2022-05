"Alle heiligen Zeiten.“ So entwaffnend offen beantwortete Norbert Totschnig vor drei Jahren der „TT“ die Frage, wie oft er noch in seiner Heimat sei. Es ist keine gewagte Wette, dass er nun nicht mehr bis zum Tristacher Kirchtag im August dauern wird, bis er wieder kommt. Immerhin verwirklicht er, was anlässlich von Verena Remler am 12. November 2010 zu früh gefeiert wurde: Erst 4197 Tage später wird der erste Osttiroler in eine Bundesregierung designiert. Staatssekretärinnen gehören ihr nicht an.