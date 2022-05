Die gesetzliche Lage ist eindeutig: Klärschlamm oder Klärschlammprodukte sind auf oder in Osttiroler Böden strengstens verboten. Dölsach ist dennoch in Verruf gekommen, illegal in und um die Gemeinde solches Material aufzubringen. Eine Ursache für solcherlei Behauptungen liegt darin, dass das Klärwerk Lienzer Talboden Klärschlamm kompostiert – im Gegensatz zu anderen Klärwerken im Bezirk, die den Schlamm unbearbeitet exportieren.