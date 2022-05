Wie komme ich nachhaltig zum Arbeitsplatz? – Dieser Frage widmet sich eine Infoveranstaltung der Jungen Wirtschaft Lienz am 12. Mai, ab 19 Uhr, in der WK-Bezirksstelle Lienz. Gerade in Zeiten hoher Energie- und Treibstoffkosten und auch in Blickrichtung auf die Umwelt ist das ein Thema, welches nicht aktueller und zukunftsorientierter sein kann. Die Junge Wirtschaft mit der Bezirksvorsitzenden Barbara Schusteritsch und ihr Team organisieren diese Veranstaltung.

Wie kann nachhaltiges, betriebliches Mobilitätsmanagement gestaltet werden? Worauf muss beim Jobrad, der Fahrgemeinschaft, dem Jobticket etc. geachtet werden? Andrea Sutterlüty präsentiert als Nachhaltigkeitsbeauftragte der Firma Haberkorn in Vorarlberg die dort eingeführten Maßnahmen im betrieblichen Mobilitätsmanagement und sogenannter "Quick Wins" und der zu bewältigenden Herausforderungen.

Volker Amann ist Unternehmensberater und Gründer des Mobilitätsnetzwerkes "Mobility V" und war am Entwicklungsprozess des Konzeptes "Jobbike" in Vorarlberg wesentlich beteiligt. Dieses stellt er vor und weist auf umsetzungsrelevante Themen, beispielsweise Steuererleichterungen, hin. Anmeldungen sind unter E-Mail: jwlienz@wktirol.at oder telefonisch unter 05 90 90 5 - 3521 bei Sarah Unterluggauer erbeten.