Ein Sommer wie damals wurde Frühjahr 2021 oftmals propagiert. Unter Einhaltung der 3G-Regeln war dies im Vorjahr in den Osttiroler Freibädern schon beinahe möglich. Spätestens heuer werden aber tatsächlich die vorpandemischen Verhältnisse wieder Einzug finden. "Nein, soweit ich weiß, gibt es heuer keine Beschränkungen mehr", sagt Werner Brunner vom Vithal Assling und man hört die Freude in seiner Stimme. Derzeit sei man mitten in den Vorbereitungen: Reinigen, Wasser einlassen und mittels Fernwärme auf gemütliche 25 Grad Celsius aufheizen. Bis vor einem Jahr war Brunner auch Wirt im Schwimmbadcafé Platsch in Dölsach. Vor allem fehlendes Personal zwang ihn zum Aufhören.