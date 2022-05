Auch die Osttiroler Obstbauern trumpften bei der 28. Alpe-Adria Verkostung, welche am Zogglhof in St. Paul durchgeführt wurde, auf. Insgesamt wurden 1200 Proben aus 214 Betrieben von 25 internationalen Verkostern, was zu 134 Betriebsauszeichnungen in Gold, 52 in Silber und 16 in Bronze führte. In Osttirol gab es für Magdalena und Friedrich Webhofer aus Gaimberg für den naturtrüben Apfelsaft zweimal Gold und einmal Silber, während es für den naturtrüben Apfelessig zweimal Silber gab. Für die Landwirtschaftliche Lehranstalt Lienz gab es für den Apfelsaft naturtrüb zweimal Gold.