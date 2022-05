Nach zweijähriger Pause konnte dieses Jahr am 29. April die Tiroler Schulschach-Landesmeisterschaft wieder ausgetragen werden. Zum Kräftemessen trafen sich insgesamt 17 Mannschaften aus ganz Tirol in Schwaz. Auch die HAK/HAS Lienz stellte eine Mannschaft in der Kategorie "Oberstufe" in diesem Bewerb.