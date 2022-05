Eine besonders beliebte und farbenfrohe Idee wiederholten auch heuer wieder die Innenstadtgeschäftsstraßen im Rahmen der Osterwoche in Lienz. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing wurden in mehr als 60 teilnehmenden Geschäften dekorative Körbe in die Schaufenster gestellt, in denen bunte Ostereier zu finden waren. Darunter auch ein goldfarbenes, das täglich woanders versteckt wurde. Erspähten die Kunden das besagte Ei, konnten sie im jeweiligen Geschäft eine Gewinnspielkarte ausfüllen. Und der Andrang war enorm.